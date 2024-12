Pēc diktatora Bašara al Asada režīma krišanas tā sabiedrotās Maskavas galvenais mērķis ir saglabāt savas karabāzes Sīrijā, lai nezaudētu ietekmi Vidusjūras reģionā. Lai gan situācija ir dinamiska un grūti paredzama, krievu militārās bāzes reģionā norakstīt ir par agru, uzskata Krievijas pētnieks no Izraēlas Daniels Rakovs.

Viņš uzsver, ka Krievijai džihādistu vadītās kaujinieku koalīcijas veiksmīgais uzbrukums bija pārsteigums. Idlibas provincē, no kurienes sākās ofensīva, pēdējos gadus ir pulcējušies kaujinieki no citām Sīrijas vietām. Šie pieredzējušie karotāji gadu gaitā ir konsolidēti zem centralizētas vadības, ir daudz mācījušies par Sīrijas armijas un Krievijas spēku taktiku. Tāpat ir izskanējušas baumas, ka kaujinieki pēdējos mēnešos saņēmuši atbalstu no Ukrainas specdienestiem, skaidro Rakovs.