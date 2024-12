No 2022. gada septembra līdz 2023. gada martam "Slava Ukraini" Vaskiva vadītajai partnerorganizācijai "All for Victory" pārskaitīja 1 555 770 eiro transportlīdzekļu, pārtikas paku un aprīkojuma Ukrainas armijas iegādei. Tiesas dokumenti liecina, ka Vaskiva vadītā bezpeļņas organizācijai preces vajadzēja iepirkt no viena Ukrainas piegādātāja.