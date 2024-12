Ameriku šomēnes satricināja šokējoša slepkavība, medijus pāršalcot ziņām par to, kā 26 gadus vecais Luidži Mangione pie vienas no Ņujorkas viesnīcām nošāva ASV lielākās veselības apdrošināšanas firmas "UnitedHealhcare" izpilddirektoru Braienu Tompsonu. Kā norāda raidsabiedrība BBC, noziegums un reakcija uz to demonstrējusi iedzīvotāju dusmas pret ASV veselības industriju.