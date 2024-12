Telefonintervijā ar aģentūru, atrodoties Damaskā, Mustafa norādīja, ka masu kaps al Kutaifā, kas atrodas 40 kilometrus no Sīrijas galvaspilsētas, esot viens no pieciem, ko viņam gadu gaitā izdevies identificēt.

Pirmdien Sīrijas prezidenta "Telegram" kanālā publicēts komentārs no it kā Asada, kurš apgalvojis, ka bēgšana no valsts esot bijusi neplānota. Paziņojumā teikts, ka Asads 8. decembra rītā esot pārbraucis uz vienu no Krievijas militārajām bāzēm, tomēr pēc uzbrukumiem bāzei viņam esot lūgts evakuēties.