Tramps mītiņā Fīniksā teica, ka ASV muļķīgi ir atdevusi kontroli Panamai, kas nozīmē, ka kuģiem jāmaksā, kā viņš teica, muļķīga nodeva par to, lai šķērsotu Atlantijas un Kluso okeānu savienojošo kanālu.

ASV pasaules tirdzniecībā nozīmīgo ūdensceļu Panamas kontrolē 1999.gada 31.decembrī, kad pasaule gatavojās sagaidīt jauno tūkstošgadi. Grandiozo kanālu no 1904. līdz 1914. gadam izbūvēja amerikāņi, kad bija cietis neveiksmi sākotnējais franču mēģinājums.

Kanāla atdošana bija viens no darījumiem, kuru 1977. gadā noslēdza toreizējais ASV prezidents Džimijs Kārters un bijušais Panamas prezidents Omars Torrihoss.

"Es ar to negrasos samierināties," sacīja Tramps, piebilstot, ka "tāpēc, Panamas amatpersonas, lūdzu, rīkojieties atbilstoši".

Tramps pēc tam savā sociālajā vietnē atbildēja: "To mēs vēl redzēsim!". Viņš arī publicēja attēlu ar ASV karogu, kas novietots kanāla zonā, zem frāzes: "Laipni lūdzam Amerikas Savienoto Valstu kanālā!".

Kanāls ir atkarīgs no rezervuāriem, lai darbinātu tā slūžas, un to smagi ietekmēja 2023.gada sausums Centrālamerikā, kas lika tam būtiski samazināt kuģu skaitu, kas var šķērsot kanālu. Tā kā katru dienu kanālu izmantoja mazāk kuģu, administratori arī palielināja maksu, kas tiek iekasēta no visiem nosūtītājiem par šķērsošanas laika rezervēšanu.