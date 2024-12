Trešdien avarējušajā pasažieru lidmašīnā atradās 67 cilvēki, no kuriem 29 ir izdzīvojuši. Lidmašīna, nogāžoties aptuveni trīs kilometrus no Aktau pilsētas lidostas un aizdegusies. Sociālajos tīklos redzamajos video redzams, ka lidmašīna lidostai tuvojusies kā pa viļņiem – tā lidojusi uz augšu un tad atkal planējusi lejup, lai pēc mirkļa atkal paceltos. Sociālajos tīklos izskan versijas, ka nav strādājuši stūres mehānismi, bet piloti to vadījuši vienīgi ar dzinēju palīdzību. Šāds scenārijs sakrīt ar spekulācijām, ka hidrauliskos mehānismus varētu būt sabojājušas šķembas no ārpus lidmašīnas sprāgušā objekta, iespējams, pretgaisa aizsardzības raķetes.