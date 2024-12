Ukraina un Krievija pirmdien veikušas gūstekņu apmaiņu un no Krievijas gūsta atgriezušies 189 ukraiņi, tostarp "Azovstaļ" un Čūsku salas aizstāvji, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis .

"Mūsu cilvēku atgriešanās no Krievijas gūsta vienmēr ir laba ziņa katram no mums. Un šodien ir viena no šādām dienām: mūsu komandai izdevās atgriezt mājās 189 ukraiņus," savā "Telegram" kanālā raksta Zelenskis.