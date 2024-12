Ar Kuka salu karogu kuģojošais Krievijas "ēnu flotes" tankkuģis "Eagle S" tiek turēts aizdomās par "Estlink 2" elektrības kabeļa un sakaru kabeļu bojāšanu starp Somiju un Igauniju. Somijas Centrālā kriminālpolicija ir aizturējusi tankkuģi un tur to netālu no Porvo. "Eagle S" apkalpe sastāv no Gruzijas un Indijas pilsoņiem.