Krievijas militārais izlūkdienests GRU sniedza ļoti detalizētas instrukcijas cilvēkiem, kas ar to sadarbojās Igaunijā un kas pērn janvārī apgānīja pieminekļus Zilajos kalnos Igaunijas ziemeļaustrumos un Narvā-Jēsū Austrumviru apriņķī, vēsta laikraksts "Postimees".

22. janvāra vakarā Petrakovs un Pīrimē no Tallinas devās uz Austrumviru apriņķi. Pīrimē automašīnā "Audi A6" bija arī Petrakova sagādātā sarkanā krāsa, kas bija maskēta tomātu sulas pakās un sarkanas un melnas krāsas baloniņi. Pēc pusnakts abi vandaļi sasniedza 1944. gada kauju memoriālu Zilajos kalnos, kur uz trim pieminekļiem uzpūta melnu svastiku, to pārsvītrojot ar sarkanu krāsu. Tad viņi pieminekļus aplēja ar sarkanu krāsu no sulas pakām.