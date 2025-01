Lietuvas premjerministrs Gintauts Palucks atbalsta valsts izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu izmantošanu.

Sociāldemokrātu politiķis pirmdien žurnālistiem teica, ka Lietuvas Aizsardzības ministrija kopā ar ārlietu ministru izvērtē situāciju. "Viņi to atrisinās. Uzskatu, ka mums vajadzētu izstāties," sacīja Lietuvas premjerministrs.

Ieceri par izstāšanos no Otavas konvencijas iepriekš pauda bijušais aizsardzības ministrs Laurīns Kasčūns no Seima opozīcijā esošās konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība – Lietuvas kristīgie demokrāti", sakot, ka to ieteikusi armija.