Atstatus no notiekošajām cīņām Krievijas Kurskas apgabalā , okupanti Ukrainas teritorijās ir koncentrējuši savus centienus uz Doneckas apgabalā esošo Pokrovsku, virzoties uz priekšu vien dažus kilometrus no pilsētas dienvidiem.

Monitoringa projekta "DeepState" dati liecina, ka Krievijas karaspēks dienvidos atrodas mazāk nekā trīs kilometru attālumā no pilsētas un lielā mērā kontrolē vairākas tuvējās apdzīvotās vietas. Okupanti virzoties uz priekšu ne tikai uz dienvidiem no Pokrovskas, bet arī no dienvidrietumiem caur Piščanu un no dienvidaustrumiem, kur atrodas Mikolajivka.