"Yle" norāda, ka kuģi patrulēt tiks sūtīti no NATO Baltijas flotes, kā arī pa tiešo no NATO dalībvalstīm. Kuģi jūrā palikšot līdz aprīlim un tie tiks izvietoti netālu no elektrības un datu kabeļiem, lai novērstu jebkādus sabotāžas mēģinājumus.