Skandāls Polijas armijā: 240 prettanku mīnas aizklīdušas līdz "Ikea" noliktavai

Viņš skaidroja, ka mīnu krava tika transportēta pa dzelzceļu no Hajnuvkas, kas atrodas pie Polijas austrumu robežas, uz munīcijas noliktavu valsts rietumu pilsētā Mosti. Transportēšana notikusi laika posmā no 4. līdz 7. jūlijam. Karavīri kravu neesot līdz galam izkrāvuši kā rezultātā daļa no tās – 240 prettanku mīnas – turpinājusi savu ceļu un atrasta vien 16. jūlijā kādā vilciena vagonā netālu no "Ikea" noliktavas.