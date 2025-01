Gribētu sākt ar jautājumu nevis par ballīšgeitu vai kovidu, jo par to jums burtiski uzklupa agresīvie intervētāji Austrālijā, Jaunzēlandē un jūsu pašu dzimtenē. No mūsu viedokļa, tie ir tikai nieki.

Par šo braucienu sarunāts daudz muļķību. Īpaši jau no Kremļa puses. Viņi par to meloja un klāstīja dažādas muļķības. Ir jāatceras, ka tobrīd krievu iebrucēji vēl kontrolēja ievērojamu Ukrainas teritoriju. Viņi tobrīd bija tikai 30 km attālumā no Kijivas. Lai gan ukraiņi bija ļoti varonīgi un atsita viņus no Kijivas, tomēr karš varēja turpināties par labu jebkurai no pusēm. Skaidrs, ka 2022. gada aprīlī Putina nodoms aizvien bija iekarot visu Ukrainas teritoriju. Manuprāt, viņš aizvien vēlas iekarot visu Ukrainu.