"Lidinās pa pasauli un tiekas ar diktatoriem". Slovākijas opozīcija plāno izteikt neuzticību Fico valdībai

Rādās gan, ka opozīcijas centieni nevainagosies ar panākumiem, pēc tam, kad likumdevēji vienā no koalīcijas partijām paziņoja, ka opozīcijas ierosinājumu neatbalstīs. "Reuters" norāda, ka Fico ir piedzīvojis domstarpības ar četriem likumdevējiem no koalīcijas partijas "Hlas", kuru atbalsts neuzticības balsojumā tiktu uzskatīts par kritisku. Viens no šiem likumdevējiem gan uzsvēris: "Mēs esam daļa no valdošās koalīcijas un mums nav nekāda iemesla, lai atbalstītu opozīciju premjera atlaišanā."