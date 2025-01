Ir panākta vienošanās par ķīlnieku atbrīvošanu, paziņo Netanjahu birojs

Netanjahu birojs ceturtdien bija paziņojis, ka viņa vadītais vadītais kabinets ceturtdien nesanāks uz sēdi, lai apstiprinātu vienošanos par pamieru Gazas joslā un ķīlnieku atbrīvošanu, kamēr palestīniešu teroristu grupējums "Hamās" neatteiksies no pēdējā brīdī izteiktajām prasībām. Premjera birojs apsūdzēja "Hamās" par atkāpšanos no vienošanās, mēģinot "pēdējā brīdī izspiest piekāpšanos" no Izraēlas.