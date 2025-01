"Mums pietrūks smadzeņu un prasmju" nevis cilvēku: "Azov" komandieris kritizē virsniekus

"Azov" ir viena no zināmākajām Ukrainas spēku vienībām, kuras vēsture sākās 2014. gadā, kad Krievija okupēja Krimu un iebruka Donbasā. Brīvprātīgo vienība no Krievijas kontrolētajiem kaujiniekiem tolaik atbrīvoja Mariupoli. Pati vienība, toreiz "Azov" bataljons, tika veidota un formēta netālu esošajā Berdjanskā – par to vairāk šajā reportāžā.