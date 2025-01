"Sācies Amerikas zelta laikmets", inaugurācijas runā paziņo Tramps

No šīs dienas "mūsu valsts uzplauks un atkal tiks cienīta visā pasaulē" savā runā norādīja jaunais prezidents.

"Pirmkārt, es izsludināšu nacionālo ārkārtējo situāciju uz mūsu dienvidu robežas. Visa nelegālā ieceļošana tiks apturēta, un mēs sāksim miljonu un miljonu noziedzīgo ārvalstnieku atgriešanu vietās, no kurām tie ieradušies," paziņoja jaunais Baltā nama saimnieks, kurš savos 78 gados kļuvis par vecāko ASV politiķi, kas devis prezidenta zvērestu.

Tramps savā runā arī paziņoja, ka tiks izsludināts ārkārtējais stāvoklis, kas ļaus krasi palielināt naftas un dabasgāzes ieguvi, radikāli novēršoties no Baidena administrācijas piekoptā kursa, kura mērķis bija mazināt klimata izmaiņas.

"Mēs to neatdevām Ķīnai, mēs to atdevām Panamai," norādīja Tramps. "Un mēs to paņemsim atpakaļ."