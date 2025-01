"Nevajag šausmināties". Eiropā komentē Trampa aicinājumu par 5% no IKP aizsardzībai

Eiropai vajadzētu atzinīgi novērtēt, nevis noraidīt ASV prezidenta Donalda Trampa aicinājumu NATO dalībvalstīm palielināt savus militāros izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), komentējis Polijas premjerministrs Donalds Tusks , ziņo aģentūra "Reuters".

Tramps janvāra sākumā paziņoja, ka NATO dalībvalstīm jāpalielina savi aizsardzības izdevumi līdz 5% no IKP, kas būtu milzīgs lēciens no pašreizējā 2% mērķa un līmeņa, ko pašlaik nesasniedz neviena no NATO valstīm, tai skaitā arī pati Vašingtona. "Ja viņi maksās par saviem rēķiniem, un ja uzskatīšu, ka viņi pret mums izturas taisnīgi, atbilde ir nepārprotama, es palikšu kopā ar NATO," apgalvoja Tramps.