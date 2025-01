Vairāk nekā puse no kritušajiem atkārtotā iebrukuma sākumā nebija saistīti ar Krievijas armiju. 17% no tiem ir ieslodzītie, bet 12% – mobilizētie. Žurnālisti pie brīvprātīgajiem pieskaita tos, kas parakstīja līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju tiesas vai kriminālizmeklēšanas stadijā. Kritušo skaits viņu vidū sāka strauji pieaugt no 2023. gada oktobra. Kopējais kritušo skaits brīvprātīgo vidū ir vislielākais – gandrīz 21 000.

No šiem karavīriem 451 kritis kaujās netālu no Doneckas pilsētas, bet 137 – frontē uz dienvidiem no Zaporižjas. Vairāki karavīri krituši Bahmutā, Vuhledarā un Luhanskā, bet 34 atdoti Ukrainai no morgiem Krievijas teritorijā.