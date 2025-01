Izraēla un Libāna pagarina pamieru; palestīniešiem atļauts atgriezties Gazas ziemeļos

Izraēla un Irānas atbalstītais šiītu grupējums "Hezbollah" noslēdza pamiera vienošanos novembra beigās. Vienošanās sākotnēji paredzēja, ka Izraēla atvilks savus karavīrus no Libānas dienvidiem 60 dienu laikā, bet to nav izdarījusi. Vienošanās arī paredz, ka "Hezbollah" atkāpsies uz ziemeļiem no Litani upes, apmēram 30 kilometrus no robežas, un likvidēs savu militāro infrastruktūru Libānas dienvidos. Saskaņā ar vienošanos, Izraēlas armijai atkāpjoties, Libānas armija un ANO miera uzturētāji izvietosies Libānas dienvidos.