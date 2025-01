M23 nemiernieki ieņēmuši Kongo DR austrumu lielāko pilsētu

Analītiķi jau ir brīdinājuši, ka karadarbības saasināšanās varētu vēl vairāk destabilizēt reģionu, kurš jau tagad piedzīvo vienu no lielākajām humānajām krīzēm pasaulē. Bēgot no konflikta, spiesti pamest savas mājas ir bijuši vairāk nekā seši miljoni iedzīvotāju, no kuriem vairāk nekā trešdaļa ir tieši no Ziemeļkivu provinces.