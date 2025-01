Izmantojams dronu vadīšanai. ES grib aizliegt "PlayStation" un "Xbox" piegādes Krievijai

Eiropas Savienība (ES) plāno iekļaut "Sony" spēļu konsoles "PlayStation" un Microsoft" ražotos "Xbox" to preču sarakstā, kuras aizliegts eksportēt uz Krieviju, atsaucoties uz ES augsto pārstāvi ārlietās un drošības jautājumos Kaju Kallasu, vēsta "The Financial Times".