Lietuvai vajadzētu apsvērt miera uzturētāju sūtīšanu uz Ukrainu, uzskata armijas komandieris

"Runājot par to, vai Lietuva to varētu izdarīt - jā, mēs, iespējams, to apsvērtu. Būtu diskusija, un es domāju, ka mums arī jāuzņemas atbildība par stabilitāti Eiropā," ceturtdien radiostacijai "Žiniu radijas" sacīja ģenerālis.