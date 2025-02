Pieci gadi kopš breksita. Nekontrolētas imigrācijas apturēšanas vietā tā trīskāršojusies

Pirms pieciem gadiem, naktī no 31. janvāra uz 1. februāri, Apvienotā Karaliste pārstāja būt daļa no Eiropas Savienības (ES). Tā dēvētā breksita referendumā ar niecīgu pārsvaru uzvarēja mazāk izglītoti mazo industriālo pilsētu un apgabalu iedzīvotāji. Šodien daudzi no viņiem labprātāk gribētu atgriezties, jo breksits nav sasniedzis nevienu no saviem mērķiem: tas nav veicinājis ekonomiku un imigrācija ir trīskāršojusies, turklāt lielākā daļa iebraucēju ir no bijušajām britu kolonijām, uzstājoties Latvijas Universitātē sacīja Saseksas Universitātes emeritētais ģeogrāfijas profesors Rasels Kings (Russell King).