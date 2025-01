"Tagad viņi audzēs spēkus" – Ukrainā skaidro ziemeļkorejiešu pazušanu no kauju zonas

Nedēļas sākuma jau izskanēja pirmās ziņas, ka Krievijas pusē pret Ukraina spēkiem karojošās ziemeļkorejiešu vienības, domājams, atvilktas no frontes līnijas Kurskas apgabalā. Piektdien par to vēstīja arī medijs "The New York Times" (NYT).