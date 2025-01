Pēc Vašingtonas aviokatastrofas no ūdens izvilkti jau 40 mirušie

Vašingtonā trešdienas vakarā Potomakas upē nogāzās pasažieru lidmašīna, kurā atradās 64 cilvēki, kad tā gaisā sadurās ar ASV armijas helikopteru . Līdz šim varasiestādēm ir izdevies no ūdens izvilkt vismaz 40 līķus, atsaucoties uz Vašingtonas ugunsdzēsības priekšnieku Džonu Doneliju, vēsta medijs "Sky News".

Avarējusī lidmašīna ir "American Airlines" reiss 5342, kura no Vičitas Kanzasas štatā devās uz Ronalda Reigana Nacionālo lidostu. Reģionālajai lidmašīnai trešdienas vakarā bija jānolaižas lidostā, kad, tuvojoties skrejceļam, tā saskrējās ar ASV armijas helikopteru, kas vienlaikus atradās mācību lidojumā, informēja ASV varasiestādes.

Piektdien, 31. janvārī, Donelijs informēja, ka nu jau izdevies no aukstā ūdens izcelt kopumā 40 cilvēku līķus. Telekanāls "NBC News" ziņojis, ka 41 līķis ir atgūts. Amatpersonas iepriekš ziņoja, ka pasažieru lidmašīnā atradušies 64 cilvēki, savukārt helikopterā bijuši trīs pasažieri.

Raidsabiedrība BBC norāda, ka joprojām nav skaidrs, kas izraisīja avāriju. Amatpersonas no lidmašīnas esot izņēmušas tā saucamās "melnās kastes" jeb lidmašīnas datu un kabīnes balss ierakstītājus, lai izpētītu iespējamos avārijas iemeslus.

Oficiālajai izmeklēšanai turpinoties, laikraksts "The New York Times" ziņoja, ka satiksmes vadības personāla komplektācija avārijas brīdī "nebija normāla", atsaucoties uz Federālās aviācijas administrācijas (FAA) sākotnējo ziņojumu. Parasti divi cilvēki uzrauga lidmašīnu un helikopteru lidojumus, tomēr avārijas brīdī to darījis viens cilvēks.