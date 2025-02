Gvatemala pievienojas Salvadorai un piekrīt uzņemt ASV deportētos dažādu valstu migrantus

Gvatemalas prezidents Bernardo Arevalo trešdien paziņoja, ka viņa valsts uzņems migrantus no citām valstīm, kuri tiek deportēti no ASV , ziņo aģentūra AP. Šī ir jau otrā deportāciju vienošanās, ko ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir panācis savā tūrē pa Centrālameriku.

Citu valstu pilsoņi, kas ieradīsies Gvatemalā ar deportāciju lidojumiem, tiks repatriēti un viņu dzimtajām valstīm ar ASV līdzekļiem, sacīja Arevalo. Viņš piebilda, ka ASV un Gvatemala turpinās sarunas par to, kā process noritēs un kā Vašingtona sadarbosies.

Gvatemala ir arī piekritusi izveidot robežkontroles un aizsardzības darba grupu gar valsts austrumu robežām. Spēkiem, kas sastāvēs no Valsts policijas un armijas, tiks uzdots cīnīties pret visa "veida transnacionālo noziedzību", pauda Gvatemalas prezidents.

Iepriekš, tostarp Džo Baidena administrācijas laikā, Gvatemala nedēļā pieņēma vidēji septiņus līdz astoņus savu pilsoņu lidojumus no ASV. Tāpat Gvatemala ir viena no valstīm, kas kopš Donalda Trampa stāšanās amatā jau ir uzņēmusi atpakaļ savus pilsoņus, ko militārajās lidmašīnās atgādāja ASV.

Rubio un Tramps gan abi atzina juridisko nenoteiktību saistībā ar amerikāņu iespējamu nosūtīšanu uz Salvadoras cietumu. Tramps skaidroja: "Es tikai saku, ka mums būtu likumīgas tiesības to darīt, es to uzreiz darītu. Es nezinu, vai mēs tā varam vai nē. Mēs šobrīd to apskatām."