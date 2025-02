Polija izraidīs imigrantus – noziedzniekus

"Ja kāds Eiropā sacīs, ka Polijai jāuzņemas lielāks slogs, neatkarīgi no tā, kas viņš būtu, es sacīšu, ka Polija to nedarīs. Punkts," uzsvēra Tusks. Viņš norādīja, ka Polija jau "atvērusi robežas un sirdis diviem miljoniem bēgļu no Ukrainas" un spiesta cīnīties ar organizēto nelegālo imigrantu plūsmu uz robežas ar Baltkrieviju.

Polija ir viena no valstīm ES austrumu pierobežā, kas spiesta atvairīt nelegālo imigrantu uzplūdus, kurus organizē Baltkrievija un Krievija, izmantojot to kā hibrīdkara metodi. Kopš 2021. gada tūkstošiem nelegālo imigrantu, pamatā no Tuvajiem Austrumiem, mēģina no Baltkrievijas iekļūt ES, nelikumīgi šķērsojot Polijas robežu.