Izmantoja operatīvo pauzi: Ukraina atkal uzbrukusi Kurskas apgabalā

Pēc mēnešiem ilgiem neveiksmīgiem mēģinājumiem izspiest Ukrainas karavīrus no Kurskas apgabala Krievijas spēki paņēma operatīvo pauzi, bet ukraiņi šo mirkli izmantoja jauna pretuzbrukuma sākšanai, raksta medijs "Forbes".

Ceturtdien, 6. februārī, Krievijas kara blogeri ziņoja, ka Ukrainas spēki Kurskas apgabalā sākuši uzbrukumu, tostarp izmantojot ap 50 tehnikas vienības. Nākamajā dienā ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) savā apskatā secināja, ka ukraiņi pārrāvuši Krievijas spēku aizsardzību.