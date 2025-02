Krievijas militārais potenciāls ir pieaudzis trīs reizes, apgalvo Lietuvas aizsardzības ministre

Šogad valsts budžetā aizsardzībai atvēlēti nedaudz vairāk nekā 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet valdības ierosinātā aizņemšanās limita palielināšana nodrošinās papildu finansējumu aizdevumu veidā un palielinās aizsardzības asignējumus līdz 4% no IKP.

Lai līdz 2030. gadam valstī izveidotu armijas divīziju, Valsts aizsardzības padome janvārī noteica mērķi no 2026. līdz 2030. gadam aizsardzībai atvēlēt 5-6% no IKP.

"Politico": ES kaļ plānus kā aizturēt Krievijas "ēnu flotes" kuģus

Saskaņā ar "Politico" rīcībā esošo informāciju Krievijas "ēnu flotē" varētu būt līdz pat 17% no visiem pasaules naftas tankkuģiem. Vides pētījumu grupas "Centre for Research on Energy and Clean Air" (CREA) Eiropas un Krievijas nodaļas vadītājs Aizeks Levijs lēš, ka aptuveni 80% Krievijas jēlnaftas šobrīd tiek transportēti ar "ēnu flotes" tankkuģiem.