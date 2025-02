Kellogs pieļauj Ukrainas teritoriju zaudēšanu; Hegsets aicina "padarīt NATO diženu'"

"Tā kā to jau ir teicis [Ukrainas] prezidents [Volodimirs] Zelenskis, es domāju, ka [ASV] aizsardzības ministram Pītam Hegsetam bija taisnība. Nebūs atgriešanās pie 2014. gada un pie robežām, kādas tās bija pirms krievu ienākšanas Krimā. Tas ir skaidrs. Tāpēc es domāju, ka būs vajadzīga vienošanās par iespējamiem teritorijas zaudējumiem. Bet, skatieties, tas obligāti nav jāatzīst," ceturtdien telekanālā "Fox News" izteicās Kellogs.

Vienlaikus viņš norādīja, ka Ukrainā ir nepieciešams reāls, stabils, ilgtermiņa miers, un tas lielā mērā būs atkarīgs no eiropiešiem.

"Tas ir viņu interesēs. Bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šeit, Minhenē, lai runātu ar augstāko vadību, ārlietu ministriem, premjerministriem, valstu prezidentiem, lai pārliecinātos, ka viņi to saprot un ir daļa no šīs vienošanās, ko mēs sākam veidot," paziņoja Trampa īpašais sūtnis Ukrainas un Krievijas jautājumos.