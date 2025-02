Tramps vaino Zelenski Krievijas uzsāktajā karā un nostrostē viņu

Baltā nama saimnieks vēl uzstājīgāk pieprasīja Ukrainai sarīkot prezidenta vēlēšanas, faktiski nostājoties Maskavas pusē, kā arī pārmeta Kijivai neapmierinātību, ka tā izslēgta no krievu un amerikāņu sarunām Saūda Arābijā.

"Esmu ļoti vīlies, ka man jādzird, ka viņi ir ļoti sarūgtināti, ka viņiem nav vietas [pie sarunu galda]," savā rezidencē Maralago žurnālistiem norādīja Tramps. "Šodien man jādzird: "Ai mēs neesam uzaicināti." Kur jūs bijāt trīs gadus? Jums to nevajadzēja sākt. Jūs varējāt vienoties."

Uz jautājumu, vai ASV atbalstīs Krievijas prasību sarīkot Ukrainā prezidenta vēlēšanas, Tramps atbildēja, ka vaina neesot krievos, bet, ka to vēloties pati Vašingtona un "citas valstis".

"Ja viņi vēlas to darīt, es to pilnībā atbalstu," sacīja Tramps, piebilstot, ka ASV tajā nepiedalīsies, jo esot no Ukrainas tālu.