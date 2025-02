Ukrainā fiksēts pirmais "Koksan" bombardēšanas gadījums; Kima vīri strauji pielāgojas modernam karam

Runājot par totalitārās Ziemeļkorejas dzīvo spēku Krievijā, ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) nedēļas sākumā ziņoja, ka pēc ciestajiem smagajiem zaudējumiem notikušās atvilkšanas no frontes līnijas Kurskas apgabalā, Kima Čenuna vīri atkal pamanīti rosāmies karadarbības zonā nu jau ar mainītu taktiku.