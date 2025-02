"Jau vairākas dienas nepieņem tos, kas nerunā krieviski. Viņi iet, paraksta līgumu, viņus nosūta uz "Avangardu" [algotņu uzņemšanas centrs Maskavas apgabalā], bet no turienes nesavāc," medijs citē vienu no saviem avotiem Maskavas mērijā.

Cits avots, kas strādā vienā no atlases punktiem, informē, ka "Avangard" centrā pašlaik iestrēguši 150 Ķīnas pilsoņi ar jau parakstītiem līgumiem.

Viņš papildina, ka pašlaik atpakaļ uz Ķīnu "masveidā" aizbrauc ārzemnieki, kuru līgums ar armiju ir beidzies – vienošanās, atšķirībā no Krievijas pilsoņiem, vairs netiekot automātiski pagarināta.

Viens no rekrutēšanas darbiniekiem stāsta, ka iepriekš no Rostovas pie Donas uz Ukrainu karot varēja doties personas no "tālajām ārzemēm" bez krievu valodas zināšanām. Taču tagad pilsētā līgumi tiekot slēgti tikai ar Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstu pilsoņiem, turklāt tikai tiem, kas runā krieviski.