Kā pirmo medijs izceļ Baltā nama preses pārstāves Karolīnas Levitas pirmo oficiālo brīfingu, kurā viņa paziņoja, ka Trampam izdevies izjaukt plānu, kas it kā paredzējis iztērēt 50 miljonus dolāru "prezervatīvu finansēšanai Gazā". ASV līderis toreiz apgalvoja, ka prezervatīvi būtu bijuši paredzēti palestīniešu teroristu grupējumam "Hamās". Vēlāk viņš savos apgalvojumos šo summu palielināja līdz 100 miljoniem ASV dolāru.

"Ukrainas vainošana kara sākšanā pret Ukrainu," tā CNN nodēvē nākamos melus, ko Tramps izteica pavisam nesen. Šonedēļ, noraidot ukraiņu sūdzības par viņu izslēgšanu no ASV un Krievijas sarunām, viņš nepatiesi apgalvoja: "Jums nekad nevajadzēja to sākt. Jūs varējāt noslēgt vienošanos." CNN secina: "Apsmejama Kremļa stila propaganda, šoreiz no ASV prezidenta."