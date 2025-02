"Igaunija nekad vairs nepadosies". Kaimiņos svin Neatkarības dienu

"Mūsu kopīgais mērķis ir atkal izkļūt no šī smagā pārbaudījuma kā uzvarētājiem, apvienojot spēkus ar mūsu līdzpilsoņiem ziemeļos, dienvidos un rietumos. Šī ir mūsu iespēja veidot vēsturi, nekļūstot par tās upuri," aicina komandieris.

Viņš atgādina, ka vēl paši lemjam savu likteni: "Kā nācija, kas spēj mācīties, mēs esam paredzējuši, ka mūs sagaida bīstami laiki, un kā sabiedrība esam vienojušies, ka neatkarīgi no laika, draudu rakstura un to potenciālā pārsvara, mēs jebkurā gadījumā kopīgi tiem stāsimies pretī. Mūsu drošības politikas mērķis ir padarīt jebkādu agresiju neiespējamu. Lai to sasniegtu, jūs, dārgie Igaunijas iedzīvotāji, esat mums, Aizsardzības spēku karavīriem, uzdevuši uzdevumu novērst militāru uzbrukumu un, ja tas neizdodas, cīnīties un uzvarēt karā."