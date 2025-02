Francija savu kodolvairogu varētu paplašināt pār Eiropu, ziņo medijs

Francija ir gatava izmantot savu kodolatturēšanas potenciālu, lai palīdzētu aizsargāt Eiropu, vēsta laikraksts "The Telegraph".

ASV dodot mājienus par savu spēku izvešanu no Eiropas, Vācijā varētu tikt izvietotas kodolieroču nešanai piemērotas Francijas lidmašīnas, raksta medijs.

ASV ilgstoši ir garantējušas Eiropas drošību ar aptuveni 100 kodolraķetēm. Daudzas no tām izvietotas amerikāņu militārajā bāzē Vācijā. Francijas kodolieroču atturēšana ir neatkarīga no NATO, bet Lielbritānija ar savu bruņojumu veido daļu no alianses kopējās kodolatturēšanas stratēģijas.