Papildu 13 miljardi mārciņu gadā – Stārmers sola palielināt Lielbritānijas izdevumus aizsardzībai

Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers otrdien apsolīja līdz 2027. gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2,5% no IKP.

Lielbritānija šobrīd aizsardzībai tērē 2,3% no IKP, un valdība iepriekš bija noteikusi 2,5% mērķi, nenosakot konkrētu datumu.

Mērķis ir līdz 2035. gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 3% no IKP, norādīja premjers.

Lai to apmaksātu, ārvalstu attīstības palīdzība tiks samazināta no 0,5% līdz 0,3% no valsts ienākumiem, viņš piebilda.