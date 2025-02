Ukraina piekrīt – panākta vienošanās ar ASV derīgo izrakteņu jautājumā, vēsta medijs

Ukraina paziņojusi, ka Kijiva ir gatava parakstīt līgumu ar ASV derīgo izrakteņu jautājumā. Šāds solis seko pēc tam, kad ASV atteikusies no uzstādījuma, ka tai pienāktos potenciālie ieņēmumi 500 miljardu ASV dolāru vērtībā no šo resursu izmantošanas.

"Līgums par minerāliem ir tikai daļa no attēla. Mēs vairākkārt esam dzirdējuši no ASV administrācijas, ka tā ir daļa no lielāka attēla," laikrakstam "Financial Times" otrdien sacīja Ukrainas premjerministra vietniece Olha Stefanišina, kura vadīja sarunas.