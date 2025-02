Zelta statujas un no debesīm krītoša nauda. Tramps publicē MI video ar vīziju par Gazu

View this post on Instagram

Medijs atklājis, ka sākotnēji video publicēts no profiliem, kuriem nav acīmredzamas saistības ar Balto namu, bet nu ar to dalījies arī pats prezidents.

Ja ziņots, ka Tramps februāra sākumā nāca klajā ar neparastu priekšlikumu – ASV varētu "pārņemt" Gazu un to atjaunot. "ASV pārņems Gazas joslu, un mēs arī pastrādāsim ar to. Mums tā piederēs," Tramps paziņoja kopīgā preses konferencē ar Netanjahu. Tramps sacīja, ka ASV pārvērtīs Gazas joslu par "Tuvo Austrumu Rivjēru", kur varēs dzīvot "pasaules cilvēki", ieskaitot palestīniešus.

Kā norāda medijs CNN, pagaidām nav skaidrs, vai Tramps arī plāno īstenot šo ideju. Pēc spēcīgas kritikas no Jordānijas un Ēģiptes, kuras prezidents gribēja piespiest uzņemt palestīniešus šī plāna gadījumā, Tramps aizvadītajā nedēļā telekanālam "Fox News" sacīja: "Veids, kā to izdarīt, ir mans plāns. Es domāju, ka tas ir plāns, kas tiešām darbojas. Bet es to neuzspiežu. Es vienkārši to ieteikšu."