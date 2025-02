ISW: Putins ir apņēmības pilns manipulēt ar Trampu; Krievija mēģinās atjaunot spiegu tīklu ASV

Kremļa vadlīnijas Krievijas valsts medijiem par neseno ASV un Krievijas tikšanos atspoguļojumu liecina par diktatora Vladimira Putina "apņēmību manipulēt" ar prezidentu Donaldu Trampu, secina ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW). Savukārt medijs CNN, atsaucoties uz pašreizējām un bijušajām ASV amatpersonām, norāda, ka Krievija sarunas ar Trampa administrāciju par diplomātisko attiecību atjaunošanu redz kā iespēju atjaunot tās spiegu tīklu Rietumos.