Diplomātija iespējama, kad būs skaidras drošības garantijas, pēc tikšanās ar Trampu pauda Zelenskis

"Krievijas ienāca mūsu teritorijā, viņi ienāca mūsu mājās. Visi to redzēja. Viņi nogalināja tik daudz cilvēku. Visi to redzēja. Vienkārši to aizmirst uz pateikt, ka Putins ir labs cilvēks? Nē, mēs to negribam," uzsvēra Zelenskis.