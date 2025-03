ASV aptur kiberoperācijas pret Krieviju; apspriedīs militāras palīdzības atcelšanu Ukrainai, norāda avoti

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien, 3. martā, ar savu komandu apspriedīs iespējamu militārās palīdzības apturēšanu vai pilnīgu atcelšanu Ukrainai, tostarp Džo Baidena administrācijas apsolītos ieročus, atsaucoties uz laikrakstu "The New York Times" (NYT), vēsta medijs "Kyiv Independent". Vienlaikus ASV amatpersona mediju CNN informējusi, ka ASV ir apturējušas kiberoperācijas un to plānošanu pret Krieviju.