Ukraina ir gatava līgumam par derīgajiem izrakteņiem ar ASV, apliecina Šmihaļs

Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs otrdien apliecinājis, ka Ukraina ir gatava parakstīt vienošanos ar ASV par derīgajiem izrakteņiem, bet tai pat laikā uzsvēra, ka Ukraina prasa drošības garantijas gan no ASV, gan Eiropas.

Viņš pauda pārliecību, ka nolīgums "būs zināms Ukrainas ekonomiskās izaugsmes elements, tas būs zināms Ukrainas aizsardzības elements no ASV puses".

"Protams, mēs pieprasām konkrētas drošības garantijas gan no ASV, gan no Eiropas, gan no G7 valstīm. Tas ir eksistenciāli svarīgi ne tikai Ukrainai, bet arī ES," uzsvēra premjerministrs.