"Krievija neuzvar": ar pašreizējo tempu okupanti Ukrainu ieņemtu 118 gados, izskaitļo medijs

Pagājušajā gadā Krievija karā Ukrainā ir guvusi lēnu progresu, desmitiem vai pat simtiem tūkstošus nogalinātu un ievainotu karavīru, kā arī veselas mehanizētās brigādes iemainot pret nelielu teritoriju, teikts medija "The Atlantic" rakstā ar nosaukumu "Krievija neuzvar".

Saskaņā ar ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) aplēsēm, Krievija 2024. gadā ir iekarojusi 4168 kilometrus Ukrainas un Kurskas apgabala teritorijas – pārsvarā laukus un mazus ciemus.