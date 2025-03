Ukrainu neizdosies padarīt aklu; ES varētu izveidot "Debesu vairogu", ziņo mediji

Ciniski un dīvaini pieprasot Ukrainai izbeigt karu, ko tā to nav sākusi, ASV šonedēļ pārtrauca jau ilgi darbojošos vienošanos par izlūkošanas informācijas apmaiņu, taču ar šo soli izolēt Kijivu no svarīgiem izlūkošanas datiem neizdosies, raksta medijs "Forbes".

Lēmums pārtraukt izlūkošanas datu sniegšanu varēt apgrūtināt Ukrainas centienus pasargāt civiliedzīvotājus no Krievijas raķešu triecieniem un veikt uzbrukumus mērķiem dziļi Krievijas teritorijā.

Domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) skaidro, ka izlūkdatu trūkums var būtiski pastiprināt Krievijas aviācijas spējas, jo, sarūkot Ukrainas iespējām trāpīt Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām, okupantu aviācija varēs darboties agresīvāk un tuvāk iznīcināmajiem mērķiem.