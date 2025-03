Mārtiņš Vērdiņš: Par kājnieku mīnām un Latvijas dalību Otavas konvencijā

Latvija bez garām publiskām diskusijām 2005. gadā klusi un nemanāmi pievienojās "Konvencijai par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu" (Otavas konvencija). Tomēr problēma atgriezās valdības uzmanības fokusā 20 gadus vēlāk – jau kā svarīgs sabiedrības drošības un valsts aizsardzības jautājums. Lai atrastu ceļu, kā izkļūt no viltus dilemmas "valsts aizsardzības vajadzības vai apdraudējums civiliedzīvotājiem", ir vērts ieskatīties attiecīgā likumprojekta tapšanas vēsturē.

"Human Rights Watch" no tā secināja, ka, lai gan Latvija (un pārējās Baltijas valstis) atbalstot Otavas konvencijas procesu pēc būtības, to nevēlēšanās pilnībā pievienoties tam lielā mērā izriet no bažām par iespējamu Krievijas agresiju. Aptaujātās Latvijas militārpersonas apgalvoja, ka kājnieku mīnas var būt efektīvs līdzeklis iebrucēju spēku virzības aizkavēšanai un ka nav citu, efektivitātes ziņā līdzvērtīgu alternatīvu, kas būtu pieejamas par tikpat pieņemamu cenu.