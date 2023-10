Ukrainas karavīriem bijuši panākumi rajonos uz dienvidiem no Robotines, viņi arī turpina uzbrukuma darbības uz dienvidiem no Bahmutas, nostiprinās sasniegtajās robežās, pavēstīja ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kovaļovs.

"Aizsardzības spēkiem veicot uzbrukuma operāciju Melitopoles virzienā, mūsu vienībām bija panākumi rajonos uz dienvidiem no Robotines, nostiprinās sasniegtajās robežās, "telemaratona ēterā sacīja Kovaļovs.

"Bahmutas virzienā aizsardzības spēki turpina īstenot uzbrukuma darbības uz dienvidiem no Bahmutas pilsētas, nostiprinās sasniegtajās robežās," piebilda ģenerālštāba pārstāvis.

"Šeit pretinieks nesekmīgi veica uzbrukuma darbības Keramikas, Avdijivkas, Marjinkas, Krasnohorivkas rajonā, uz dienvidiem no Prečistivkas Doneckas apgabalā," sacīja pārstāvis.

Krivijrihā raķešu trieciens

Raķetes sprādzienā nodarīti postījumi trim administratīvajām ēkām un septiņām dzīvojamām mājām, no kurām viena ir daudzdzīvokļu māja.

Kā pavēstīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko, sprādzienā aprakti vairāki Valsts ārkārtas situāciju dienesta glābēji, kurus vēlāk izdevies atbrīvot no gruvešiem. Trīs no viņiem ir smagā stāvoklī, vēl seši guvuši dažāda smaguma traumas.

Krievijas mērķis ir iznīcināt valsti, pauž Rezņikovs

Krievijas mērķis ir iznīcināt Ukrainas valstiskumu un asimilēt ukraiņus, publikācijā britu laikrakstā "The Guardian" brīdina bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs.

"Mēs no vēstures zinām, ka Hitleru tas neapstādināja. Drīz vien Trešais reihs ieguva kontroli pār to, kas bija palicis no Čehoslovākijas, ieskaitot tās būtisko militāro arsenālu, kam rezultātā bija svarīga loma iebrukumā Polijā un Francijā," norādīja bijušais ministrs.