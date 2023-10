Atšķirībā no iesaukšanas centieniem citās jomās, IT nozarē Krievija ir veikusi pasākumus, lai saglabātu darbaspēku. Tas, iespējams, norāda uz īpaši akūto darbaspēka trūkumu šajā nozarē pēc tam, kad 2022. gadā Krieviju pameta aptuveni 100 000 IT darbinieku. Tas atbilst 10% no IT nozares darbaspēka. 2023. gada 4. septembrī Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins parakstīja dekrētu, lai palielinātu IT profesionāļu militārās vervēšanas atbrīvojuma vecumu no 27 uz 30 gadiem, atgādina Lielbritānijas ministrija.